Видео: гол Александра Головина за «Монако» через 10 секунд после выхода на поле

Пресс-служба «Монако» опубликовала видео гола полузащитника Александра Головина во вчерашнем матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2).



Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол. Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

Ролик доступен в «твиттере» «Монако». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Александр сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.