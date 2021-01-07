«Парма» назвала имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Пармы» стал Роберто Д’Аверса, который уже работал с командой в 2016—2020 годах.
«Рады сообщить, что Роберто Д’Аверса возвращается к роли тренера первой команды. В состав тренерского штаба войдут Андреа Тароцци (помощник тренера), Альберто Бартоли (тренер вратарей), Лука Мореллини и Данило Масси (тренеры по фитнесу), Паоло Джордани (тренер по восстановлению после травм), а также Марко Пиччони и Симоне Греко (аналитики)», — сообщает пресс-служба «Пармы».
Главный тренер «Пармы» Фабио Ливерани покинул свой пост после матча 16-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (0:3). На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. В начале второго тайма, на 48-й минуте, форвард Дуван Сапата упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник «Аталанты» Робин Гозенс довёл счёт до разгромного.
«Парма», набрав 12 очков, находится на 18-м месте в таблице Серии А.
- 7 января 2021
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