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Клуб Бекхэма объявил об увольнении главного тренера, его может сменить Фил Невилл

Клуб Бекхэма объявил об увольнении главного тренера, его может сменить Фил Невилл
Футбол / Прочие турниры 0
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Пресс-служба американского клуба «Интер Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявила об увольнении главного тренера. Пост наставника команды покинул Диего Алонсо.

«От лица нашего клуба я хочу поблагодарить Диего за упорную работу и приверженность команде в дебютный сезон. Желаем ему всяческих успехов. Год был тяжёлым, нам непросто далось это решение. Но мы полагаем, что приняли верное решение в интересах клуба», — сказал управляющий директор «Интер Майами» Хорхе Мас.

«Интер» завершил регулярный сезон MLS на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Sky Sports сообщил, что клуб из Флориды контактировал с бывшим одноклубником Бекхэма Филом Невиллом, который тренировал женскую сборную Англии. Невилл должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку.

Клуб Бэкхема провёл переговоры с главным тренером женской сборной Англии Филом Невиллом
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