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Клуб Бэкхема провёл переговоры с главным тренером женской сборной Англии Филом Невиллом

Клуб Бэкхема провёл переговоры с главным тренером женской сборной Англии Филом Невиллом
Футбол / Англия 0
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Клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бэкхем, сделал предложение главному тренеру женской сборной Англии Филу Невиллу, сообщает Sky Sports.

Стороны провели предварительные переговоры. 43-летний Невилл в июле окончательно покинет пост наставника женской сборной Англии. В сентябре его место займёт нынешний главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.

Сейчас «Интер Майами» возглавляет Диего Алонсо, однако в декабре в клубе заявили, что его будущее в команде «ещё не определено».

Невилл должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку.

Невилл — экс-защитник «Манчестер Юнайтед», играл за «красных дьяволов» вместе с Бэкхемом под руководством Алекса Фергюсона.

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