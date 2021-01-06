Клуб Бэкхема провёл переговоры с главным тренером женской сборной Англии Филом Невиллом

Клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бэкхем, сделал предложение главному тренеру женской сборной Англии Филу Невиллу, сообщает Sky Sports.
Стороны провели предварительные переговоры. 43-летний Невилл в июле окончательно покинет пост наставника женской сборной Англии. В сентябре его место займёт нынешний главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.
Сейчас «Интер Майами» возглавляет Диего Алонсо, однако в декабре в клубе заявили, что его будущее в команде «ещё не определено».
Невилл должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку.
Невилл — экс-защитник «Манчестер Юнайтед», играл за «красных дьяволов» вместе с Бэкхемом под руководством Алекса Фергюсона.
- 6 января 2021
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