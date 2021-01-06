Клуб Бэкхема провёл переговоры с главным тренером женской сборной Англии Филом Невиллом

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Клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бэкхем, сделал предложение главному тренеру женской сборной Англии Филу Невиллу, сообщает Sky Sports.



Стороны провели предварительные переговоры. 43-летний Невилл в июле окончательно покинет пост наставника женской сборной Англии. В сентябре его место займёт нынешний главный тренер сборной Нидерландов Сарина Вигман.

Сейчас «Интер Майами» возглавляет Диего Алонсо, однако в декабре в клубе заявили, что его будущее в команде «ещё не определено».

Невилл должен был руководить сборной Англии на женском чемпионате Европы, но после переноса турнира на 2022 год решил уйти в отставку.

Невилл — экс-защитник «Манчестер Юнайтед», играл за «красных дьяволов» вместе с Бэкхемом под руководством Алекса Фергюсона.