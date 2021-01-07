В «Атлетико» отреагировали на слухи об интересе к Симеоне со стороны сборной Аргентины

В руководстве «Атлетико» не сомневаются, что Диего Симеоне продолжит работу с командой, несмотря на появившиеся слухи об интересе к специалисту со стороны сборной Аргентины.
Контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года, но в мадридском клубе уверены, что аргентинский специалист продлит контракт.
30 декабря главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провёл 500-й матч в качестве наставника команды. В 500 матчах при Симеоне «матрасники» одержали 302 победы, 115 раз сыграли вничью и 83 раза проиграли. 50-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Мадридский «Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. 9 января команда сыграет дома с «Атлетиком», начало — в 18:15 мск.
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