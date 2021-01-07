Антон Миранчук: Дзюба мог бы стать стендап-комиком. Очень много от него шуток

Игроки сборной России в видео, размещённом на канале национальной команды в YouTube, ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать стендап-комиком.
«У Дзюбы очень хорошо получается шутить, рассказывать истории», — сказал Роман Зобнин.
«Сказал бы, что Артём. Очень много от него шуток, и смешных», — заметил Антон Миранчук.
«Дзюба! Не знаю, кто так же шутит в команде», — заверил Зелимхан Бакаев.
«Наверное, Дзюба», — предположил Денис Черышев.
«Про себя говорить же неловко будет? Кто ещё… Пусть будет Лунёв. Он забавный, может что-нибудь лепить, рассказывать», — ответил сам Дзюба.
Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба ранее ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром. Дзюба назвал Фёдора Кудряшова, Юрия Жиркова, Александра Соболева и Андрея Лунёва.
- 7 января 2021
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