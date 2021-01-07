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Антон Миранчук: Дзюба мог бы стать стендап-комиком. Очень много от него шуток

Антон Миранчук: Дзюба мог бы стать стендап-комиком. Очень много от него шуток
Футбол / Сборная России 0
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Игроки сборной России в видео, размещённом на канале национальной команды в YouTube, ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать стендап-комиком.

«У Дзюбы очень хорошо получается шутить, рассказывать истории», — сказал Роман Зобнин.

«Сказал бы, что Артём. Очень много от него шуток, и смешных», — заметил Антон Миранчук.

«Дзюба! Не знаю, кто так же шутит в команде», — заверил Зелимхан Бакаев.

«Наверное, Дзюба», — предположил Денис Черышев.

«Про себя говорить же неловко будет? Кто ещё… Пусть будет Лунёв. Он забавный, может что-нибудь лепить, рассказывать», — ответил сам Дзюба.

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба ранее ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром. Дзюба назвал Фёдора Кудряшова, Юрия Жиркова, Александра Соболева и Андрея Лунёва.

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