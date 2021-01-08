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Крыховяк снялся на фоне идущего за его спиной льва

Крыховяк снялся на фоне идущего за его спиной льва
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию из национального парка Масаи-Мара.

Футболиста сфотографировали на фоне идущего по саванне льва. Крыховяк также выложил видео, на котором лев волочит по земле труп животного, похожего на антилопу гну. «Король и его ужин», — написал Крыховяк.

Гжегож Крыховяк перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Пари Сен-Жермен» за € 1,5 млн. Через год российский клуб выкупил трансфер хавбека за € 12 млн. В нынешнем сезоне поляк провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. До этого Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».

Крыховяк ранее опубликовал фото, на котором он поит жирафа из кофейной чашки.

«Акуна Матата!» Крыховяк напоил жирафа из кофейной чашки
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