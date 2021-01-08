«Боруссия» М опередила «Милан» в борьбе за 19-летнего полузащитника «Тулузы»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» в ближайшее время намерена завершить переход 19-летнего французского центрального полузащитника «Тулузы» Куадио Коне, информирует официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В борьбе за хавбека немецкий клуб опередил лидера чемпионата Италии – «Милан», который отказался платить за игрока более € 5-6 млн, в то время как «Боруссия» М предложила сумму в размере € 9 млн.

В эти часы «Боруссия» М согласовывает окончательные детали контракта с игроком, который изначально отдавал приоритет россонери, но, в конце концов, вынужден был согласиться на предложение немецкого клуба, который предложил «Тулузе» почти вдвое больше, чем предлагал «Милан».

В текущем сезоне Коне принял участие 17 встречах за «Тулузу» во втором дивизионе чемпионата Франции, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 5 млн.