Кандидат в президенты «Барселоны»: в идеале Месси ждёт пожизненный контракт

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Лионеля Месси.



«В идеале Месси ждёт пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы будем просто рассчитывать на него как на игрока. Хави уверен, что сохранение в команде лучшего игрока мира – приоритет на данный момент.



В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве обязательно. Мы просто не осознаём, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне. То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддаётся количественной оценке», — цитирует Фонта Marca.



Напомним, Месси достиг отметки в 750 матчей за «Барселону». Абсолютный рекорд по количеству матчей за сине-гранатовых принадлежит бывшему полузащитнику клуба, а ныне главному тренеру «Аль-Садда» Хави Эрнандесу. Испанец выходил на поле в футболке «Барселоны» 767 раз. Таким образом, Месси осталось провести 17 встреч, чтобы выйти на первое место по этому показателю.

Лионель Месси: горжусь, что достиг 750 матчей в футболке «Барселоны»