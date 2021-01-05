Лионель Месси: горжусь, что достиг 750 матчей в футболке «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился эмоциями после достижения очередной отметки по количеству матчей за клуб.



3 января сине-гранатовые на выезде одолели «Уэску» во встрече 17-го тура испанской Примеры (1:0). Матч стал для Месси 750-м за каталонцев во всех турнирах. Юбилей аргентинец отметил голевой передачей.



«Горжусь тем, что достиг такого количества матчей в футболке «Барселоны», — приводит слова Месси Sport.es.



Абсолютный рекорд по количеству матчей за сине-гранатовых принадлежит бывшему полузащитнику клуба, а ныне главному тренеру «Аль-Садда» Хави Эрнандесу. Испанец выходил на поле в футболке «Барселоны» 767 раз. Таким образом, Месси осталось провести 18 встреч, чтобы выйти на первое место по этому показателю.

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