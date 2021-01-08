«Зенит» предложил «Гремио» € 20 млн за Пепе

«Зенит» предложил «Гремио» € 20 млн за нападающего Пепе, сообщает Todofichajes. По информации источника, бразилец хочет перейти в «Порту», но португальский клуб готов отдать за него лишь € 17 млн.



Ранее «Зенит» сообщил, что может заплатить «Гремио» больше «Порту». Российский клуб также может оставить Пепе в Бразилии до июля, в таком случае стоимость будет ниже. Отмечается, что чемпионат России — последний в списке приоритетов футболиста. 23-летним нападающим также интересуется «Севилья». У испанцев, как и португальцев, есть преимущество, так как они выглядят предпочтительнее для старта карьеры в Европе.



В сезоне-2020/2021 нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года.

«Зенит» готов перебить предложение «Порту» по форварду «Гремио» Пепе