Аллер перешёл в «Аякс» за € 22,5 млн. Летом 2019 года «Вест Хэм» заплатил за него € 50 млн

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Себастьен Аллер перешёл в «Аякс», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. Нападающий подписал контракт на четыре с половиной сезона, соглашение истекает 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн.



Нападающий уже выступал в чемпионате Нидерландов за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл во франкфуртский «Айнтрахт». Летом 2019 года Аллер перешёл из немецкого клуба в «Вест Хэм» за € 50 млн, согласно данным Transfermarkt.de. Его контракт с «молотобойцами» был рассчитан до лета 2024 года.



26-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Также форвард выступает за сборную Кот-д'Ивуара.