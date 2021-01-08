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Аллер перешёл в «Аякс» за € 22,5 млн. Летом 2019 года «Вест Хэм» заплатил за него € 50 млн

Аллер перешёл в «Аякс» за € 22,5 млн. Летом 2019 года «Вест Хэм» заплатил за него € 50 млн
Футбол / Англия 0

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Себастьен Аллер перешёл в «Аякс», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. Нападающий подписал контракт на четыре с половиной сезона, соглашение истекает 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера составила € 22,5 млн.

Нападающий уже выступал в чемпионате Нидерландов за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл во франкфуртский «Айнтрахт». Летом 2019 года Аллер перешёл из немецкого клуба в «Вест Хэм» за € 50 млн, согласно данным Transfermarkt.de. Его контракт с «молотобойцами» был рассчитан до лета 2024 года.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Также форвард выступает за сборную Кот-д'Ивуара.

Купленный за € 50 млн форвард «Вест Хэма» переходит в «Аякс» за € 25 млн
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