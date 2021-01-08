Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ромеро покинет клуб в зимнее трансферное окно

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News. По информации источника, голкипер уже попрощался с некоторыми одноклубниками и работниками «красных дьяволов».



Сообщается, что Серхио Ромеро может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс». В настоящее время вратарь находится в Аргентине, где и набирает форму. Для голкипера этот вариант является приоритетным, поскольку он рассчитывает на попадание в национальную команду.



33-летний аргентинский голкипер является воспитанником «Расинга». В ходе своей карьеры он выступал за «Сампдорию», «Монако», «АЗ Алкмар». Действующий контракт вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Серхио Ромеро в € 2 млн.