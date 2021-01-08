Валерий Карпин отреагировал на информацию об интересе к Шомуродову со стороны «Ювентуса»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову со стороны «Ювентуса».



«Если это правда, то почему бы не перейти? Волков бояться — в лес не ходить», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».



Ранее появилась информация, что 25-летний футболист попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хочет увеличить количество опций в атаке и видит в Эльдоре подмену Альваро Морате. При этом «бьянконери» по-прежнему не определились с основным кандидатом на усиление.



Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Ювентус» заинтересовался Эльдором Шомуродовым