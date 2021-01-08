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«Барселона» на протяжении шести лет лидирует по активности в социальных сетях

«Барселона» на протяжении шести лет лидирует по активности в социальных сетях
Футбол 0

«Барселона» на протяжении шести лет лидирует по активности в социальных сетях, в 2020 году клуб набрал рекордное количество лайков, комментариев и репостов – 1,63 млрд, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Полностью лидирующая пятёрка выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (Испания) – 1,63 млрд;
2. «Ливерпуль» (Англия) – 1,48 млрд;
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,45 млрд;
4. «Реал» Мадрид (Испания) – 1,2 млрд;
5. «Ювентус» (Италия) – 796 млн.

«Барселона» в 2020 году стала лучшей в четырёх крупнейших социальных сетях – «Инстаграм», «Твиттер», YouTube и TikTok. Показатели клуба постоянно увеличиваются, лайков, комментариев и репостов на просторах этих площадок стало на 13,13% больше, чем в 2019 году.

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