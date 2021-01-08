«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 22:45
Сегодня, 8 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный рефери — Энтони Тэйлор.
Ранее стало известно, что «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что основной состав и тренерский штаб клуба не смогут принять участие в этом матче.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение в матче 4-го тура с «Астон Виллой» (2:7).
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
21:25
-
21:25
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:28
-
20:27
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:30
-
19:27
-
19:23
-
19:20
-
19:08
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам