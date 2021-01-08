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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 22:45

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 22:45
Футбол / Англия 0

Сегодня, 8 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Ричард Уэст. Резервный рефери — Энтони Тэйлор.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что основной состав и тренерский штаб клуба не смогут принять участие в этом матче.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение в матче 4-го тура с «Астон Виллой» (2:7).

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