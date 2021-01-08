Пиоли рассказал о ситуации с контрактами Ибрагимовича, Доннаруммы и Чалханоглу

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что клуб работает над сохранением ряда игроков с истекающими контрактами. В частности речь идёт о нападающем Златане Ибрагимовиче, полузащитнике Хакане Чалханоглу и вратаре Джанлуиджи Доннарумме.
«Насколько я знаю, у владельцев есть желание продлить истекающие контракты. Они ведут переговоры. Я жду решений. Положительным моментом является то, что все стороны готовы продлить соглашения. Главное, чтобы ребята были сконцентрированными и не беспокоились», — цитирует Пиоли Football Italia.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу была предложена зарплата € 3,5 млн в год, притом что он требует в два раза больше — € 7 млн. Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Доннаруммы, хочет, чтобы голкипер покинул клуб, но вратарь намерен остаться.
- 8 января 2021
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