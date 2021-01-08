Сэм Эллардайс совершил первый трансфер в качестве главного тренера «Вест Бромвича»

«Вест Брович Альбион» объявил о первом трансфере с момента назначения Сэма Эллардайса на пост наставника «дроздов».
На своём официальном сайте «Вест Бромвич» сообщил о подписании контракта с полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Шотландии Робертом Снодграссом. Контракт с 33-летним шотландцем подписан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не сообщается.
«Я абсолютно рад, что Роберт решил принять наш вызов. Он привнесёт в нашу команду опыт и качество выступлений в АПЛ. От многих людей я слышал, что он исключительный человек, положительно влияющий на раздевалку, что является большим бонусом в дополнение к его способностям на поле», — так главный тренер «дроздов» Сэм Эллардайс прокомментировал этот трансфер.
В нынешнем сезоне Роберт Снодграсс провёл три матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Также на его счету 3 встречи и 2 гола в Кубке английской лиги.
- 8 января 2021
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