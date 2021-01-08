Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сэм Эллардайс совершил первый трансфер в качестве главного тренера «Вест Бромвича»

Сэм Эллардайс совершил первый трансфер в качестве главного тренера «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

«Вест Брович Альбион» объявил о первом трансфере с момента назначения Сэма Эллардайса на пост наставника «дроздов».

На своём официальном сайте «Вест Бромвич» сообщил о подписании контракта с полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Шотландии Робертом Снодграссом. Контракт с 33-летним шотландцем подписан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки не сообщается.

«Я абсолютно рад, что Роберт решил принять наш вызов. Он привнесёт в нашу команду опыт и качество выступлений в АПЛ. От многих людей я слышал, что он исключительный человек, положительно влияющий на раздевалку, что является большим бонусом в дополнение к его способностям на поле», — так главный тренер «дроздов» Сэм Эллардайс прокомментировал этот трансфер.

В нынешнем сезоне Роберт Снодграсс провёл три матча в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Также на его счету 3 встречи и 2 гола в Кубке английской лиги.

«Вест Бромвич» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021