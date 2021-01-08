Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маурисио Почеттино объяснил, почему матч «ПСЖ» с «Брестом» будет для него особенным

Маурисио Почеттино объяснил, почему матч «ПСЖ» с «Брестом» будет для него особенным
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 19-го тура Лиги 1 с «Брестом». Эта встреча станет первой домашней игрой «ПСЖ» для Почеттино, который на посту главного тренера команды сменил Томаса Тухеля.

«Брест» — сильная команда, с которой тяжело играть. Матч будет интенсивным, нам надо сосредоточиться на себе. Игроки понимают философию нашего футбола. Мы пытаемся, чтобы они быстрее действовали так, как мы хотим. Мне нравится старание наших игроков. Думаю, что нам удастся на этой базе создать хорошее взаимопонимание.

Матч с «Брестом» будет для меня особенным. Я возвращаюсь на «Парк де Пренс» спустя долгое время. Когда-то я и сам выступал в футболке клуба. Жаль, что на стадионе не будет болельщиков. Я хочу их увидеть как можно скорее», — цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».

Назначение Почеттино может стать ключевым фактором в сделке «ПСЖ» с «Тоттенхэмом» по Алли
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021