Маурисио Почеттино объяснил, почему матч «ПСЖ» с «Брестом» будет для него особенным

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 19-го тура Лиги 1 с «Брестом». Эта встреча станет первой домашней игрой «ПСЖ» для Почеттино, который на посту главного тренера команды сменил Томаса Тухеля.

«Брест» — сильная команда, с которой тяжело играть. Матч будет интенсивным, нам надо сосредоточиться на себе. Игроки понимают философию нашего футбола. Мы пытаемся, чтобы они быстрее действовали так, как мы хотим. Мне нравится старание наших игроков. Думаю, что нам удастся на этой базе создать хорошее взаимопонимание.

Матч с «Брестом» будет для меня особенным. Я возвращаюсь на «Парк де Пренс» спустя долгое время. Когда-то я и сам выступал в футболке клуба. Жаль, что на стадионе не будет болельщиков. Я хочу их увидеть как можно скорее», — цитирует Почеттино пресс-служба «ПСЖ».