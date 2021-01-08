Н'Голо Канте из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте из-за травмы пропустит ближайшие матчи «аристократов».



«Н'Голо Канте получил небольшую травму подколенного сухожилия. Он пропустит воскресный матч в Кубке Англии с «Моркэмом», а также встречу 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Далее он должен быть в строю», — приводит слова главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт «аристократов».



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Канте провёл 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.



Матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркэм» состоится в воскресенье, 10 января. Начало — в 16:30 мск. Встреча 19-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси» запланирована на пятницу, 15 января.



«Челси», набрав в 17 турах 26 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

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