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Н'Голо Канте из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Челси»

Н'Голо Канте из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Челси»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте из-за травмы пропустит ближайшие матчи «аристократов».

«Н'Голо Канте получил небольшую травму подколенного сухожилия. Он пропустит воскресный матч в Кубке Англии с «Моркэмом», а также встречу 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Далее он должен быть в строю», — приводит слова главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт «аристократов».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Канте провёл 17 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Матч 3-го раунда Кубка Англии «Челси» — «Моркэм» состоится в воскресенье, 10 января. Начало — в 16:30 мск. Встреча 19-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Челси» запланирована на пятницу, 15 января.

«Челси», набрав в 17 турах 26 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

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