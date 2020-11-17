Моратти: с Канте и Кулибали «Интер» стал бы чемпионом Италии

Бывший владелец и президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о нынешнем положении команды.



«Владельцы клуба вселяют в меня надежду. Они хотят задержаться в «Интере» надолго и готовы вкладывать средства, чтобы добиваться важных результатов. Думаю, с Канте и Кулибали команда стала бы чемпионом Италии. «Интер» по-прежнему кажется наиболее совершенным коллективом, как в плане таланта, так и в плане финансовых возможностей.



Многое зависит от Пирло и того, как он освоится в «Ювентусе». Не очень здорово думать о том, что они выиграют скудетто в 10-й раз подряд. Всё, что могут сделать остальные, – построить более сильную команду, которая сможет бороться с «бьянконери». «Интер» способен это делать, я надеюсь», — цитирует Моратти Goal.com со ссылкой на GR Parlamento.

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