Самолёт «Атлетика» не смог приземлиться в Мадриде и вернулся в Бильбао
Футболисты и тренерский штаб «Атлетика» не смогли прилететь в Мадрид на матч 18-го тура испанской Примеры с «Атлетико».
Как сообщает испанский журналист Ушуе Кабальеро в своём «твиттере», самолёт клуба не смог приземлиться в столице Испании из-за сильного снегопада и замёрзших взлётно-посадочных полос. После нескольких кругов над аэропортом самолёт «Атлетика» вернулся в Бильбао. Встреча «Атлетико» — «Атлетик» намечена на завтра, 9 января. Начало — в 18:15 мск.
Ранее представители мадридского «Реала» не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч с «Осасуной» и пробыли в самолёте более часа. Из-за погодных условий в Мадриде образовались огромные пробки и сорвано несколько рейсов. Согласно прогнозам, такая погода сохранится до завтра.
Самолёт «Реала» больше часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной» из-за снега
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