Самолёт «Реала» больше часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной» из-за снега
Футболисты и тренерский штаб «Реала» не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной».
Как сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в своём "твиттере", представители мадридского клуба пробыли в самолёте более часа, потому что взлётно-посадочные полосы замёрзли из-за обильного снегопада. Примечательно, что «Реал» хотел лететь в Памплону в субботу, 9 января, так как в этот день ожидается ясная погода, но Ла Лига попросила мадридцев вылететь раньше.
Отмечается, что клуб очень недоволен таким решением. Более того, «сливочные» были вынуждены полностью изменить первоначальный план тренировок. Встреча с «Осасуной» состоится завтра, 9 января. Начало — в 23:00 мск.
Лука Йович, вошедший в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», получил повреждение
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