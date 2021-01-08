Самолёт «Реала» больше часа не мог вылететь в Памплону на матч с «Осасуной» из-за снега

Футболисты и тренерский штаб «Реала» не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч 18-го тура испанской Примеры с «Осасуной».

Как сообщает испанский журналист Хосе Луис Санчес в своём "твиттере", представители мадридского клуба пробыли в самолёте более часа, потому что взлётно-посадочные полосы замёрзли из-за обильного снегопада. Примечательно, что «Реал» хотел лететь в Памплону в субботу, 9 января, так как в этот день ожидается ясная погода, но Ла Лига попросила мадридцев вылететь раньше.

Отмечается, что клуб очень недоволен таким решением. Более того, «сливочные» были вынуждены полностью изменить первоначальный план тренировок. Встреча с «Осасуной» состоится завтра, 9 января. Начало — в 23:00 мск.