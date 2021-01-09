«Ливерпуль» вышел в следующую стадию Кубка Англии, победив в гостях «Астон Виллу»

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:1.



Счёт был открыт на 4-й минуте матча — подачу с правого фланга в центр штрафной от полузащитника мерсисайдцев Кёртиса Джонса замкнул нападающий Садио Мане. На 41-й минуте хозяева отыгрались, благодаря сольному проходу 17-летнего нападающего Луи Барри. На 60-й минуте полузащитник красных Жоржиньо Вейналдум ударом впритирку со штангой вновь вывел «Ливерпуль» вперёд. Через три минуты Садио Мане ударом головой оформил дубль. Ещё через две минуты нападающий Мохамед Салах забил четвёртый гол мерсисайдцев, установив окончательный счёт матча.



«Ливерпуль» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Юргена Клоппа узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.



В четверг, 7 января, стало известно, что в «Астон Вилле» произошла вспышка коронавируса, большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены. В связи с этим в сегодняшнем матче в составе хозяев на поле появились игроки молодёжной и юношеской команд.