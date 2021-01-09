«Вильярреал» одержал самую крупную выездную победу в чемпионате Испании за 16 лет

«Сельта» принимала «Вильярреал» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Вильярреал» в третий раз в своей истории в чемпионате Испании смог одержать победу на выезде с разницей в четыре гола. В последний раз это было в январе 2005 года в матче с «Реал Сосьедадом» (4:0).

Таким образом, «Вильярреал» по итогам 18 матчей набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (23) — на 8-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Атлетико» (38).

В следующем туре чемпионата Испании «Вильярреал» встретится с «Гранадой».