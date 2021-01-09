Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Спартак».



«Мне лично никто не звонил, ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать – в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещё поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтёр». В мою бытность спартаковцем у нас самые тяжёлые матчи были с «Аланией», «Ротором», потому что они тогда наверху были. С ЦСКА или «Динамо» тоже случались напряженные матчи, но болельщики не вели себя так, как сейчас. Для меня главным всегда было играть, тренироваться, приносить пользу той команде, где находишься, и не обманывать, не предавать тех, с кем работаешь.



Когда заканчиваешь играть, всплывают какие-то тёмные истории. Некоторые футболисты и тренеры (не в «Спартаке», конечно) продавали матчи. В моём понимании это предательство партнёров, футбола, себя. Я всегда старался быть чистым перед всеми. Допускаю ли вариант со „Спартаком“? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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