Онопко: всегда защищал Гончаренко

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко отметил, что внутри тренерского штаба «армейцев» не было раскола.



«Разногласий внутри тренерского штаба ЦСКА как таковых не было. Были дискуссии, споры по поводу сборов, тренировок, перелётов, состава. Каждый высказывал своё мнение – это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал. Когда с «Локомотивом» играли и Гончаренко бросился к Сёмину, я побежал защищать его. Я всегда придерживался правила: есть главный тренер, а мы, все остальные, – помощники, наше дело помогать.



Он иногда подходил на лавочке, советовался: «Будем делать замену или не будем? Кого и когда выпустим?». Но в итоге все решения принимает он. Я никогда не отклонялся от этой линии. Будучи помощником, ты не можешь и не должен видеть себя главными. Хочешь быть главным – уходи в другую команду. Возможно, что-то произошло в те две недели, когда я проболел коронавирусом», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.