Кевин Фолланд: Александр Головин является ключевым игроком «Монако»

Нападающий «Монако» Кевин Фолланд прокомментировал возвращение в состав полузащитника Александра Головина.
«С момента своего перехода в «Монако» я наблюдаю за тем, как он выкладывается на поле и в тренажерном зале. Он является ключевым игроком и основополагающей единицей нашей команды, Александр умеет действовать как при атакующих фазах, так и при оборонительных. Его выход в матче с «Лорьяном» переменил ход встречи, и это не может не радовать нас. Он будет помогать нам во второй части этого сезона. Его возвращение — это отличная новость для нас», — цитирует Фолланда официальный сайт «Монако».
Напомним, Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2). Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы. Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол.
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