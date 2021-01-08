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Александр Головин потерял в трансферной стоимости

Александр Головин потерял в трансферной стоимости
Футбол / Франция 0
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Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Франции по футболу. Снизилась трансферная стоимость полузащитника «Монако» Александра Головина, который упал в цене на € 1 млн. Теперь 24-летний российский футболист оценивается в € 19 млн.

Напомним, Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2). Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Александр сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.

Видео: гол Александра Головина за «Монако» через 10 секунд после выхода на поле
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