Гендузи может вернуться в «Арсенал» из аренды в январе

Полузащитник Маттео Гендузи, выступающий на правах аренды за берлинскую «Герту», может вернуться в лондонский «Арсенал» уже в январе, сообщает Bild.



По информации источника, английский клуб может вернуть 21-летнего французского футболиста для борьбы за место в основном составе или для продажи, чтобы увеличить собственный трансферный бюджет. Напомним, арендное соглашение Гендузи с берлинской «Гертой» рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Гендузи перешёл в английский «Арсенал» из французского «Лорьяна» в 2018 году. В составе лондонского клуба футболист завоевал Кубок Англии в сезоне-2019/2020. В составе «канониров» французский полузащитник в 82 матчах забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.