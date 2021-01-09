Онопко: Гончаренко звонил, но я не взял трубку

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко признался, что не общался с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко после ухода из московского клуба.
«Нет, с Гончаренко разговора не было. Виктор Михайлович мне звонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались, поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.
Версии есть, почему так произошло, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 9 января 2021
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09:16Онопко: всегда защищал Гончаренко Эксклюзив
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