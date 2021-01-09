Защитник Алексей Соловьёв покинул «Факел», контракт был расторгнут по соглашению сторон.



«Защитник Алексей Соловьёв покинул нашу команду. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — сообщает пресс-служба «Факела» в своём «твиттере».



Алексей Соловьёв — воспитанник академии «Локомотива». Выступал за «Зенит» из Пензы, «Армавир» и «Факел». В сезоне-2020/2021 24-летний россиянин в 10 матчах забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.



«Факел» в 26 турах Футбольной национальной лиги набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. 27 февраля команда проведёт первый матч после зимней паузы, сыграет в 27-м туре ФНЛ с «Оренбургом».

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