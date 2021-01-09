Защитник Алексей Соловьёв покинул «Факел»
Защитник Алексей Соловьёв покинул «Факел», контракт был расторгнут по соглашению сторон.
«Защитник Алексей Соловьёв покинул нашу команду. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон. Благодарим Алексея за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере», — сообщает пресс-служба «Факела» в своём «твиттере».
Алексей Соловьёв — воспитанник академии «Локомотива». Выступал за «Зенит» из Пензы, «Армавир» и «Факел». В сезоне-2020/2021 24-летний россиянин в 10 матчах забил один мяч и получил одну жёлтую карточку.
«Факел» в 26 турах Футбольной национальной лиги набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. 27 февраля команда проведёт первый матч после зимней паузы, сыграет в 27-м туре ФНЛ с «Оренбургом».
Воспитанник «Спартака» Григорьев покинул «Факел»
Рекомендуем вам
- 9 января 2021
-
15:46
-
15:40
-
15:19
-
15:16
-
15:12
-
14:46
-
14:23
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:41
-
13:24
-
13:12
-
13:07
-
12:21
-
12:20
-
11:51
-
11:38
-
11:36
-
11:31
-
10:55
-
10:54
-
10:43
-
10:43
-
10:38
-
10:33
-
10:27
-
10:18
-
10:04
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:16Онопко: всегда защищал Гончаренко Эксклюзив
-
08:33
-
07:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам