«ПСЖ» заключил контракт с 17-летним форвардом «Дижона»

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Дижона» Секу Янсане. Контракт 17-летнего французского футболиста с парижанами рассчитан до 30 июня 2023 года. Детали трансфера не сообщаются.



Контракт с «ПСЖ» стал первым профессиональным соглашением молодого нападающего. Янсане будет выступать за команду парижан U19.

«Пари Сен-Жермен» в 18 матчах набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Лион» (39). В тройку лидеров входит «Лилль» (36). В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» дома сыграет с «Брестом». Встреча состоится сегодня, 9 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.