«Аталанта» на выезде разгромила «Беневенто». Миранчук вышел на поле в концовке

«Беневенто» принимал «Аталанту» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи, гол забил Йосип Иличич. На 50-й минуте хозяева смогли установить паритет, автором гола стал Марко Сау, ассистентом выступил Кристиан Пастина. На 69-й минуте гостевую команду вновь вперёд вывел Рафаэл Толой. Уже через две минуты третий гол «Аталанты» забил Дуван Сапата, Иличич выполнил голевой пас. Точку в матче на 86-й минуте поставил Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского — 4:1.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле вместо Иличича на 87-й минуте.

Таким образом, «Аталанта» по итогам 16 матчей набрала 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (21) — на 10-м месте. Лидером чемпионата является «Милан» (37).