Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» на выезде разгромила «Беневенто». Миранчук вышел на поле в концовке

«Аталанта» на выезде разгромила «Беневенто». Миранчук вышел на поле в концовке
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Беневенто» принимал «Аталанту» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте встречи, гол забил Йосип Иличич. На 50-й минуте хозяева смогли установить паритет, автором гола стал Марко Сау, ассистентом выступил Кристиан Пастина. На 69-й минуте гостевую команду вновь вперёд вывел Рафаэл Толой. Уже через две минуты третий гол «Аталанты» забил Дуван Сапата, Иличич выполнил голевой пас. Точку в матче на 86-й минуте поставил Луис Мурьель с передачи Руслана Малиновского — 4:1.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле вместо Иличича на 87-й минуте.

Таким образом, «Аталанта» по итогам 16 матчей набрала 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (21) — на 10-м месте. Лидером чемпионата является «Милан» (37).

Италия - Серия А. 17-й тур
09 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Иличич – 30'   1:1 Сау – 50'   1:2 Толой – 69'   1:3 Сапата – 71'   1:4 Мурьель – 86'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021