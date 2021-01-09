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Экс-футболист «Арсенала»: Озил мог стать лучшим игроком в истории «канониров»

Экс-футболист «Арсенала»: Озил мог стать лучшим игроком в истории «канониров»
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун поделился своим мнением о полузащитнике «канониров» Месуте Озиле.

«Мне больно от того, что игрок такого таланта не выходит на поле. Просто до слёз обидно. Он не останется в памяти как легенда «Арсенала», потому что ему не хватало энергии, страсти, которые я видел у других легенд, защищавших цвета «канониров».

Если бы Озил играл с такой же страстью, что и защитник Киран Тирни, то, учитывая его талант, он мог бы войти в историю в качестве лучшего игрока из всех, когда-либо выступавших за «Арсенал». Сейчас он занимается подрывом репутации клуба своими сообщениями в «Твиттере». Думаю, ему пора уйти», – приводит слова Киоуна talkSPORT.

Мартин Киоун является воспитанником лондонского «Арсенала». С 1984 по 1986 год, а также с 1994-го по 2003-й он выступал за «канониров», став трёхкратным победителем АПЛ.

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