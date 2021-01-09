Лионель Месси в матче с «Гранадой» установил очередное историческое достижение

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси установил очередное историческое достижение в матче 18-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (3:0, идёт второй тайм).

Как информирует портал Goal, 33-летний аргентинский форвард стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов подряд.

Напомним, Месси достиг отметки в 751 матч за «Барселону». Абсолютный рекорд по количеству матчей за сине-гранатовых принадлежит бывшему полузащитнику клуба, а ныне главному тренеру «Аль-Садда» Хави Эрнандесу. Испанец выходил на поле в футболке «Барселоны» 767 раз. Таким образом, Месси осталось провести 16 встреч, чтобы выйти на первое место по этому показателю и побить ещё один рекорд.