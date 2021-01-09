Мама Титова — о допинге: если бы Егор не взял это на себя, «Спартак» бы дисквалифицировали

Людмила Титова, мама экс-полузащитника «Спартака» Егора Титова, прокомментировала историю с дисквалификацией сына за употребление допинга.
«Самая серьёзная травма Егора — это история с допингом? Да. Моё мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован. Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые…
Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.
Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя? Да. Мы были все в таком шоке, причём его же дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация увеличила срок на год. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжёлый был год, конечно», — приводит слова Титовой пресс-служба РФС.
В 2004 году капитан «Спартака» и один из ведущих игроков российской сборной Егор Титов был отстранён на год от всех соревнований, проводимых под эгидой УЕФА. В его допинг-пробе, взятой после первого стыкового матча с Уэльсом, в котором он не принимал участия, были обнаружены следы запрещённого препарата бромантана. По этой причине Титов не попал в заявку на чемпионат Европы 2004 года.
- 9 января 2021
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