Романцев: у нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпиона «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в выпуске шоу «Мама знает всё» про Егора Титова заявил, что старый состав красно-белых под его руководством мог бы рассчитывать на чемпионство в нынешнем первенстве РПЛ.



«100% мог бы рассчитывать! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона „Зенита“, и чемпиона „Рубина“ — на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно. Не знаю, почему. Собирался такой народ.

Почему сейчас Пеле нет, почему Марадоны нет, почему Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит. В Москве тоже, хожу, смотрю — площадки все пустые. Я вырос в посёлке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы ещё остались заросшие) — уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.



Сейчас не знаю, играют или нет. Я всё валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер всё заменил. Сколько Яшиных, Стрельцовых, Титовых сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы — хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае", — приводит слова Романцева пресс-служба РФС.