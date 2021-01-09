«Арсенал» в дополнительное время одержал победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии

В Лондоне на стадионе «Эмерейтс» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:0.
В основное время матча «канониры» владели территориальным преимуществом, но ничего опасного не создали, а в концовке«сороки» в контратаке могли вырвать победу, однако вратарь «Арсенала» Бернд Лено потащил опасный удар нападающего Энди Кэрролла.
Счёт был открыт на 109-й минуте матча — нападающий Александр Ляказетт выиграл борьбу за мяч возле чужой штрафной и сделал скидку на полузащитника Эмиля Смит-Роу, который аккуратным ударом продил в дальний угол ворот.
Окончательный результат на 117-й минуте установил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, замкнув прострел защитника Кирана Тирни.
«Арсенал» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Микеля Артеты узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.
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