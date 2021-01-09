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«Арсенал» в дополнительное время одержал победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии

«Арсенал» в дополнительное время одержал победу над «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмерейтс» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:0.

В основное время матча «канониры» владели территориальным преимуществом, но ничего опасного не создали, а в концовке«сороки» в контратаке могли вырвать победу, однако вратарь «Арсенала» Бернд Лено потащил опасный удар нападающего Энди Кэрролла.

Счёт был открыт на 109-й минуте матча — нападающий Александр Ляказетт выиграл борьбу за мяч возле чужой штрафной и сделал скидку на полузащитника Эмиля Смит-Роу, который аккуратным ударом продил в дальний угол ворот.

Окончательный результат на 117-й минуте установил нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, замкнув прострел защитника Кирана Тирни.

«Арсенал» вышел 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Микеля Артеты узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
ДВ
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Смит – 109'   2:0 Обамеянг – 117'
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