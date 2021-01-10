Пиоли – о победе «Милана» над «Торино»: признаюсь, результат меня не удивил

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 17-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:0).
«Признаюсь, этот результат меня совсем не удивил. Я знаю этих ребят и ожидал, что они дадут такой ответ после поражения от «Ювентуса». Первая половина игры была превосходной, особенно с точки зрения качества, а во второй половине мы неизбежно оказались под давлением «Торино».
Травмы Тоналли и Браима Диаса? У меня пока нет новостей, оба получили неприятные ушибы. Что меня огорчает, так это потеря Леау к следующей игре, потому что я никогда не видел игрока, от которого ждут симуляции в центре поля при возможном пропуске игры. Я не думаю, что это было правильным пониманием ситуации.
Мышечная травма Ибрагимовича уже позади, посмотрим в среду, как поступать с ним на игру Кубка Италии. Златан уникален, мы надеемся как можно быстрее привести его в форму.
Завтра обязательно буду смотреть встречу «Рома» -«Интер», но не из-за ситуации в таблице, а потому что уверен, что это будет замечательный футбольный матч между двумя очень умными тренерами», — цитирует Пиоли Football Italia.
- 10 января 2021
-
02:15
-
01:54
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:30
-
00:26
- 9 января 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:40
-
23:02
-
23:02
-
22:59
-
22:38
-
22:36
-
22:24
-
22:21
-
22:16
-
22:10
-
22:08
-
21:52
-
21:51
-
21:40
-
21:33
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:47
-
20:47
-
20:37
-
20:32
-
20:30