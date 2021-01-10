Пиоли – о победе «Милана» над «Торино»: признаюсь, результат меня не удивил

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 17-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:0).

«Признаюсь, этот результат меня совсем не удивил. Я знаю этих ребят и ожидал, что они дадут такой ответ после поражения от «Ювентуса». Первая половина игры была превосходной, особенно с точки зрения качества, а во второй половине мы неизбежно оказались под давлением «Торино».

Травмы Тоналли и Браима Диаса? У меня пока нет новостей, оба получили неприятные ушибы. Что меня огорчает, так это потеря Леау к следующей игре, потому что я никогда не видел игрока, от которого ждут симуляции в центре поля при возможном пропуске игры. Я не думаю, что это было правильным пониманием ситуации.

Мышечная травма Ибрагимовича уже позади, посмотрим в среду, как поступать с ним на игру Кубка Италии. Златан уникален, мы надеемся как можно быстрее привести его в форму.

Завтра обязательно буду смотреть встречу «Рома» -«Интер», но не из-за ситуации в таблице, а потому что уверен, что это будет замечательный футбольный матч между двумя очень умными тренерами», — цитирует Пиоли Football Italia.