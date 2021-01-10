Артета: Мартинелли получил травму. Ему было больно, он был весь в слезах

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» в матче 3-го раунда Кубка Англии, а также травму недавно восстановившегося нападающего Габриэла Мартинелли. Лондонский клуб обыграл соперника благодаря двум мячам, забитым в овертайме.
«Через пять дней нам играть с «Кристал Пэлас», мы хотим двигаться дальше и выигрывать больше матчей. Всегда важно оставаться в турнирах, мы хотим продолжить выступать в Кубке Англии, так что сегодняшняя игра была для нас важной», – цитирует Артету BBC.
Кроме того, специалист высказался о травме 19-летнего нападающего Габриэла Мартинелли. Футболист, недавно восстановившийся после повреждения колена, должен был выйти в стартовом составе, но подвернул ногу на разминке и упал на газон.
«Я потрясён. Я находился в своем офисе перед игрой, когда ко мне зашёл один из тренеров и сказал, что Габи получил травму, подвернул лодыжку. Я зашёл в медпункт, он был весь в слезах. Выглядит плохо. Ему было очень больно, и мы должны понять, насколько всё серьёзно. Учитывая боль, полагаю, что хороших новостей ждать не приходится», — сказал Артета.
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