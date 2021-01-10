Сульшер: Мактоминай — настоящий монстр. Он должен был забить ещё несколько мячей

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру полузащитника команды Скотта Мактоминая в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Уотфордом» (1:0).
«Скотт проводит очень хороший сезон. Он становится всё более и более опасным. Он может быть полузащитником плана бокс-ту-бокс. Он должен был забить ещё несколько мячей. Настоящий монстр. Рад, что он стал автором гола.
Самое важное в кубке — что проходишь в следующий раунд, но первые 15–20 минут были самыми яркими в нашей игре. Мы неплохо провели матч, создавали моменты, а затем позволили сопернику вернуться в игру. Но мы прошли дальше", — цитирует Сульшера Goal.
Единственный гол в этой встрече был забит на 5-й минуте. Алекс Теллес навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда Мактоминай ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.
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