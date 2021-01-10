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Кассано: трансфер Тотти в «Челси» после Евро-2004 был решён

Кассано: трансфер Тотти в «Челси» после Евро-2004 был решён
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано рассказал о несостоявшемся трансфере экс-капитана римского клуба Франческо Тотти в лондонский «Челси».

«Я вернулся в „Рому“ после того, как провёл несколько хороших матчей на Евро-2004. Тотти допустил ошибку, плюнув в Кристиана Поульсена, и Франко Бальдини решил продать его в „Челси“. Сделка была заключена. Я был будущим „Ромы“. Тотти узнал об этом, и тут начались проблемы.

Я покинул „Рому“ из-за продления контракта. Они не сдержали слово. Я думал, что перейду в „Интер“, но Бронцетти позвонил и сказал, что „Реал“ заинтересован во мне. Как я мог отказаться? Были сомнения, но сказать „нет“ я не мог», — приводит слова Кассано Football Italia.

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