Воспитанник «Зенита» ушёл из «Волгаря»

Нападающий Алексей Гасилин покинул «Волгарь», сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги.



«Футбольный клуб Астраханской области благодарит Алексея Гасилина за совместную работу. Мы желаем форварду успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Волгаря».



Ранее воспитанник санкт-петербургского «Зенита» выступал за такие команды, как «Шальке», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академику Визеу» и «Томь». В составе «Волгаря» российский форвард дебютировал в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 24-летний Гасилин принял участие в 15 матчах Футбольной национальной лиги и забил 1 гол.

«Волгарь» в 26 встречах набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.