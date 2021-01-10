Олег Иванов: не умею и не хочу прощаться. Желаю фарта и побед, «Ахмат» — сила!

Полузащитник Олег Иванов, который уходит из грозненского «Ахмата», попрощался с клубом и болельщиками.



«Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю «до свидания». Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас — руководству республики и клуба, моим партнёрам, персоналу, болельщикам — безмерно благодарен за всё. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений. Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи! „Ахмат“ — сила!» — приводит слова Иванова пресс-служба грозненского клуба.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов ранее сообщил, что полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.