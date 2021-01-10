Впервые за 34 года команда 4-го дивизиона Англии разгромила представителя АПЛ

В Кроули на стадионе «Бродфилд» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Кроули Таун» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась неожиданной разгромной победой хозяев со счётом 3:0.
Как сообщает Opta Sport, это всего лишь второй с 1958 года случай, когда команда четвёртого по силе дивизиона Англии крупно обыгрывает представителя Высшего уровня английского футбола.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport, в "Твиттере".
Первым таким случаем стала победа футбольного клуба «Олдершот» над «Оксфорд Юнайтед» в январе 1987 года со счётом 3:0.
Голы в составе «Кроули Таун» забивали защитник Николас Царулла, нападающий Эшли Нэдесен и полузащитник Джордан Танниклифф.
«Лидс Юнайтед», сыграв 17 матчей, набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кроули Таун» после 22 сыгранных матчей, набрав 34 очка, занимает 6-е место в Лиге 2, четвёртом по силе дивизионе английского футбола.
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