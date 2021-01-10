«Кадис» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Алавес»

В Кадисе завершился матч 18-го тура испанской Примеры. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» принимал «Алавес». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте Алекс Фернандес вывел «Кадис» вперёд. Гости отыгрались на 23-й минуте после того, как Хоселу реализовал пенальти.

Во втором тайме Энтони Лосано вновь помог «Кадису» приблизиться к победе. А точку в матче на 68-й минуте поставил Альваро Негредо.

«Кадис» прервал серию из пяти матчей без побед, набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (18) занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем, 19-м туре «Кадис» будет принимать «Леванте», а «Алавес» на своём поле встретится с «Севильей».