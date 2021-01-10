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«Кадис» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Алавес»

«Кадис» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв «Алавес»
Футбол / Испания 0

В Кадисе завершился матч 18-го тура испанской Примеры. «Кадис» на стадионе «Рамон де Карранса» принимал «Алавес». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте Алекс Фернандес вывел «Кадис» вперёд. Гости отыгрались на 23-й минуте после того, как Хоселу реализовал пенальти.

Во втором тайме Энтони Лосано вновь помог «Кадису» приблизиться к победе. А точку в матче на 68-й минуте поставил Альваро Негредо.

«Кадис» прервал серию из пяти матчей без побед, набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (18) занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем, 19-м туре «Кадис» будет принимать «Леванте», а «Алавес» на своём поле встретится с «Севильей».

Испания - Примера. 18-й тур
10 января 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
1:0 Фернандес – 15'   1:1 Хоселу – 23' (пен)   2:1 Лосано – 56'   3:1 Негредо – 68'
Удаления: нет / Тачи – 50'
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