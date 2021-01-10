«Арминия» обыграла «Герту» и покинула зону вылета в турнирной таблице Бундеслиги

В Билефельде завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги. «Арминия» на стадионе «Шюко-Арена» принимала «Герту», встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 64-й минуте забил Рейнольд Ябо. В целом, игра проходила при небольшом преимуществе хозяев. Они нанесли больше ударов по воротам, хоть и уступили сопернику по ударам в створ.

Новичок Бундеслиги набрал 13 очков и покинул зону вылета и стыковых матчей турнирной таблицы Бундеслиги. Теперь «Арминия» занимает 15-е место в турнирной таблице. «Герта», набрав 16 очков, осталась на 12-м месте в турнирной таблице.

Турнирная таблица Бундеслиги

В следующем туре Бундеслиги «Арминия» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», а «Герта» отправится в гости к «Кёльну».