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Моуринью управлял «Тоттенхэмом» в Кубке Англии сидя на обычном стуле рядом со двором дома

Моуринью управлял «Тоттенхэмом» в Кубке Англии сидя на обычном стуле рядом со двором дома
Футбол / Англия 0

В Кросби, графство Мерсисайд, на стадионе «Россет Парк» состоялся матч 3-го раунда Кубка Англии «Марин» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 5:0.

В «твиттере» «Тоттенхэм» опубликовал забавное фото, как Моуринью управляет командой сидя на обычном стуле, который находился рядом со двором соседского дома. Болельщики не смогли присутствовать в этом матче из-за ограничений на фоне коронавируса, поэтому две девушки наблюдали за игрой из-за забора.

«Марин» выступает в первом западном дивизион Северной Премьер-лиги — восьмом по силе дивизионе Англии.

«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии (1/16 финала). Подопечные Жозе Моуринью узнают соперника по следующей стадии соревнования после жеребьёвки.

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