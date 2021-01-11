Вратарь «Ромы» Лопес разочарован ничьей с «Интером»
Вратарь «Ромы» Пау Лопес рассказал, что римская команда разочарована ничейным результатом в домашнем матче 17-го тура итальянской Серии А с «Интером» (2:2). Хозяева сравняли счёт на 86-й минуте встречи.
«В раздевалке было что-то не то. Всегда приятно забивать на последних минутах, но сегодня произошло что-то странное, мы хотели победить и сожалеем о потерянных минутах во втором тайме. Мы хорошо сыграли в первой половине, но во второй были не так настроены.
Я всегда стараюсь быть полностью готовым. Знаю, что играю за большой клуб. Я приложил много усилий, чтобы быть здесь, и не собираюсь сдаваться из-за неправильной игры. Хочется остаться и добиться отличных результатов с «Ромой», — цитирует Лопеса Football Italia.
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